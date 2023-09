14-latek zmarł po zjedzeniu OSTREGO CHIPSA. Jego matka żąda wycofania produktu (WIDEO)

Paqui to marka przekąsek, która specjalizuje się w produkcji bardzo ostrych chipsów tortilla. Jeden rodzaj jest tak pikantny, że pakuje się go pojedynczo do pudełka w kształcie trumienki z czaszką. Produkt został objęty specyficzną kampanią "Wyzwanie jednego chipsa", polegającą na spożyciu najpikantniejszego chipsa na świecie i wytrzymaniu jak najdłużej bez popijania. Jak się okazało, to wyzwanie może być śmiertelne.