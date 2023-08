Tropikalna MIĘSOŻERNA bakteria atakuje w Bałtyku. Na Florydzie zmarło przez nią pięć osób

Przecinkowce z rodzaju Vibrio vulnificus pochodzą z tej samej rodziny, co bakteria wywołująca cholerę. Jest to rzadka bakteria żywiąca się mięsem. Do zarażenia dochodzi nie tylko przez kontakt z uszkodzoną skórą. Ryzyko istnieje również podczas spożywania surowych lub źle przyrządzonych owoców morza. Bakterie z grupy Vibiro są odpowiedzialne za 95% zgonów związanych z owocami morza na terenie Stanów Zjednoczonych.