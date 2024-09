14-letni Henry Tadeusz prawie nie mówi po polsku? Alicja Bachleda-Curuś tłumaczy, jaka jest prawda

Miałam Alicję za mądrzejszą. Przecież wystarczyłoby, żeby ona jedna do niego od początku mówiła po polsku! Odebrała mu taki świetny kapitał kulturowy. I w życiu by mu się to przydało i w karierze... Teraz głupio się tłumaczy ale prawda jest taka, że prawdopodobnie bała sie, że przez to będzie miał naleciałości tego jakże zasciankowego polskiego akcentu kiedy mówi po angielsku. A wcale by tak nie było! Jeśli cala reszta ludzi wokoło mówiłaby po angielsku z amerykańskim akcentem to on też by tak mówił. Ej Alicja. Niby z takiej sytuowanej, wysoko postawionej rodziny, z patriotycznego Podhala a jednak kompleksy wylazły...