Colin Farrell i Henry Tadeusz "przyłapani" na lotnisku w Nowym Jorku

Ludzie, proszę przestańcie komentować hejtersko pod postem o nieletnim! Przecież dzieci i nastolatki internalizują komentarze na temat swojego wyglądu czy co gorsza hejt na matkę! Dobrze ze mieszka w Stanach i słabo mowi po polsku, co go tu czeka? Tylko złośliwości! Niestety kiedyś sam siebie wygoogluje i to wszystko przeczyta, z pomocą google translate czy nie. Serce mi się kraja na myśl co będzie czul!