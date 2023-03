14-letni syn Matthew McConaugheya podbija paryski Fashion Week. Łudząco przypomina ojca (ZDJĘCIA)

Wiadomo, że w branży modowej nie dzieje się najlepiej, gdy ścianki pokazów największych światowych projektantów są ciekawsze niż to, co dzieje się na wybiegu. Niestety już od dobrych kilku lat nawet najbardziej ekstrawaganckie kreacje nie są w stanie wygenerować tyle zainteresowania w sieci, co osoby zasiadające w pierwszym rzędzie.