Matthew McConaughey wspomina śmierć ojca: "MIAŁ ATAK SERCA, KIEDY SZCZYTOWAŁ"

W związku z tym, że Matthew przygotowuje się do spisania swoich wspomnień w autobiograficznej książce, udzielił ostatnio wyjątkowo intymnego wywiadu dla People. Aktor, prezentując przedsmak tego, co będzie można niebawem przeczytać w Greenlights , postanowił ze szczegółami opowiedzieć o okolicznościach, w których zmarł jego ojciec.

Zadzwoniła do mnie mama i powiedziała: "Umarł twój tata". Kolana ugięły się pode mną. Nie mogłem w to uwierzyć. Był moim tatą. Nikt ani nic nie mogło go zabić... Z wyjątkiem mojej mamy - wspomina McConaughey i dodaje: