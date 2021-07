15-letnia Suri Cruise spaceruje z koleżanką po Nowym Jorku, popijając mrożoną kawkę (ZDJĘCIA)

Wolna 8 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

To niesamowite jakiego cudu dokonała Kate ratując to dziecko z sekty. Niesamowita kobieta. Aż mi się chce uśmiechać,jak widzę Jej córkę na wolności, szczęśliwą i beztroską, żyjącą jak każda nastolatka, nie gadającą głupot, jak dzieci innych znanych osób należących do tej kretyńskiej sekty. Chrońcie swoje dzieci od braku wolności!