15-letnia Viki Gabor mówi, kto zajmuje się jej finansami: "Nie mam czegoś takiego, że chce te pieniądze"

Viki Gabor wyznała, kto zajmuje się jej finansami

Na razie rodzice się zajmują finansami. Ja nawet nie mam czegoś takiego, że chce te pieniądze. Ja na razie tworzę muzykę, jak dorosnę i będę potrzebowała to wtedy. Fajne jest to, że rodzice się tym zajmują i ja mam luz, nie muszę się przejmować. I to jest super.

Myślę, że każdy ma jakiś kryzys. Ja chyba też go przeszłam. Trzeba to przeżyć po prostu. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie mam czegoś takiego, że chciałabym skończyć robić muzykę. Myślę, że się to nie stanie, bo ja całe moje życie opiera się na muzyce. Dorastałam, słuchając muzyki, śpiewając w domu. Jak mam taką szansę, że mogę śpiewać na koncertach i tworzyć, publicznie pokazywać swoją muzykę to nie chciałabym przestać, bo to jest naprawdę super (...) Ja mam o wiele łatwiej, bo kocham tworzyć muzykę - dodała młoda gwiazda w wywiadzie dla "Party".