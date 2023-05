Zmęczona Viki Gabor zmierza na egzamin z matematyki z niebotycznie długimi paznokciami. Pokazała zdjęcie (FOTO)

Sezon egzaminów w polskich szkołach trwa w najlepsze. Uczniowie podstawówek od wtorku mierzą się z kolejnymi testami w ramach egzaminu ósmoklasisty. W gronie przystępujących do tegorocznego egzaminu znalazły się także pociechy polskich celebrytów, w tym syn Klaudii El-Dursi, Dawid. Swoją wiedzą ma też okazję wykazać się córka Tomasza Oświecińskiego. W dzień testu z języka polskiego aktor pochwalił się zdjęciem w towarzystwie latorośli, życząc jej powodzenia. Stylizacja, w której 13-latka udała się do szkoły, wywołała w komentarzach niemałe zamieszanie...

Viki Gabor pozdrawia uczniów w drodze na egzamin ósmoklasisty. Pokazała stylizację

Do egzaminu ósmoklasisty w tym roku przystępuje również Viki Gabor. We wtorek 15-letnia wokalistka sprawdziła wiedzę z języka polskiego, następnego dnia stanęła zaś oko w oko z egzaminem z matematyki. Jadąc do szkoły, nastolatka postanowiła odezwać się do swoich 777 tysięcy obserwatorów za pośrednictwem InstaStories. W krótkim nagraniu młoda artystka podzieliła się odczuciami przed przystąpieniem do testu z matematyki i przy okazji pokazała fragment stylizacji, którą wybrała na tę okazję.

Wokalistka postawiła na klasyczną, białą koszulę. Egzaminacyjną stylizację 15-latka uzupełniła delikatnym makijażem, włosy dla wygody zaczesała zaś do tyłu. Gabor nie ukrywała, że drugiego dnia egzaminów dopadło ją zmęczenie. Wokalistka wyraźnie starała się jednak myśleć pozytywnie.

Siema, dzisiaj jest drugi dzień i jest matematyka. Przed chwilą dosłownie wstałam. And I'm very tired [Jestem bardzo zmęczona - przyp. red.], nie chce mi się. Ale damy radę i trzymam za was bardzo mocno kciuki - przekazała fanom przed egzaminem.

Viki Gabor zdaje egzamin ósmoklasisty. Jakiego przedmiotu się obawiała?

Wokalistka od dawna łączy karierę muzyczną z edukacją. Zwyciężczyni Eurowizji Junior do tej pory realizowała indywidualny tok nauczania, dlatego do testów musiała przygotowywać się we własnym zakresie. Choć wokalistka nie ukrywała, że jej grafik jest dość napięty, jednocześnie nie spychała nauki na dalszy plan. Rodzice nastolatki zapowiedzieli zresztą, że jeśli jej średnia ocen spadnie poniżej 4.0, Viki będzie musiała zawiesić karierę i skupić się na edukacji.

Zapytana o przygotowania do egzaminu ósmoklasisty w niedawnej rozmowie z Eską Viki Gabor zdradziła, że "cały czas się uczy" i musi jeszcze "dopiąć" pewne rzeczy. Jednocześnie optymistycznie zapewniła jednak, że "będzie dobrze". O wspomnianym egzaminie wokalistka wspomniała także w jednej z rozmów z Plotkiem.

Myślę, że matma jest najtrudniejsza, a najłatwiejszy angielski - wyznała Plotkowi.

Zobaczcie, jak Viki Gabor prezentowała się w drodze na egzamin ósmoklasisty.

