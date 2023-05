Internauci krytykują stylizację 13-letniej córki Tomasza Oświecińskiego na egzamin ósmoklasisty: "Wygląda jak TWOJA ŻONA"

Maja Oświecińska przesadziła ze stylizacją?

Nie tylko abiturienci mają ostatnimi czasy sporą zagwozdkę przy doborze odpowiedniego "outfitu" do wydarzenia. Od 23 do 25 maja odbywają się bowiem egzaminy ósmoklasisty, do których przystępują także pociechy rodzimych celebrytów. Jedna z nich, córka Tomasza Oświecińskiego, rozpętała swoją stylizacją niemałą burzę, a wszystko to przez dumnego ojca, który zapragnął pochwalić się dziewczynką na swoim śledzonym przez milion osób profilu instagramowym.