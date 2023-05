Andrzej Duda opowiedział się w konflikcie Roksany Węgiel i Ireny Kamińskiej-Radomskiej! Wystarczył jeden gest...

Odkąd Roksana Węgiel osiągnęła pełnoletność i wyraźnie zmieniła estetykę na bardziej "dorosłą", 18-latka jest stałą bywalczynią kolumn plotkarskich. W ostatnich dniach o aspirującej skandalistce pisało się w kontekście jej maturalnej stylizacji, która w opinii niektórych była niestosowna do okazji. Specjalistka od etykiety Irena Kamińska-Radomska zawyrokowała w rozmowie z Pudelkiem, że swoim ubiorem tegoroczna abiturientka "pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział".

Roksana Węgiel odpowiada na krytykę Ireny Kamińskiej-Radomskiej

Opinia Kamińskiej-Radomskiej o "looku" na egzamin dojrzałości najwyraźniej mało co obeszła Roksanę. Piosenkarka nie wzięła też sobie do serca porady mentorki z "Projektu Lady", by włożyć "marynarkę i sukienkę w granatowym kolorze". Zamiast tego zagrała jej na nosie i na kolejny dzień matur wybrała kamizelkę w kratkę i pasującą (oraz krótką), plisowaną spódnicę.