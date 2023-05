Roksana Węgiel DRWI z Ireny Kamińskiej-Radomskiej? Kevin dolał oliwy do ognia (FOTO)

Irena Kamińska-Radomska skrytykowała "maturalny" outfit Roksany Węgiel. Już jest odpowiedź

Po tym, jak Roksana Węgiel zaprezentowała się we wspomnianym looku, redakcja Pudelka postanowiła zapytać o zdanie specjalistkę od etykiety Irenę Kamińską-Radomską . Niegdysiejsza mentorka "Projektu Lady" wypowiedziała się o outficie Roxie dość niepochlebnie, dając do zrozumienia, że jej strój był nieodpowiedni. Wskazała również, że pokazała w ten sposób "lekceważący stosunek".

Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni. (...) Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział - mówiła w rozmowie z nami.