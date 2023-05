Tak Roksana Węgiel poszła na maturę! Wcześniej nagrała tiktoka do piosenki Maty. "Kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś" (ZDJĘCIA)

Roksana Węgiel jest obecna w polskim showbiznesie od 2017 roku, gdy to wystąpiła w pierwszej edycji "The Voice Kids". Pochodzącej z Jasła nastolatce udało się wygrać program, co otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. Od tamtej pory zdążyła zwyciężyć Eurowizję Junior, zagrać dziesiątki koncertów i wystąpić na całej masie muzycznych wydarzeń. W związku z tym niekiedy trudno uwierzyć, że Roxie dopiero kilka miesięcy temu skończyła 18 lat.

Roksana Węgiel nie idzie na studia

Z racji tego, że Roksana Węgiel w styczniu osiągnęła pełnoletność, jest tegoroczną maturzystką. O egzaminie dojrzałości zdarzało się jej też w ciągu ostatnich miesięcy kilkukrotnie wypowiadać w mediach. Artystka nie ukrywała, że matura jest dla niej jedynie formalnością, ponieważ nie planuje kontynuować edukacji na uczelni wyższej.

Roksana Węgiel jest tegoroczną maturzystką. Tak ubrała się na egzamin

Mimo to nie omieszkała odnotować tego wydarzenia w social mediach. W nocy ze środy na piątek na TikToku gwiazdki pojawiło się nagranie, na którym bezpośrednio nawiązuje do egzaminu dojrzałości.

Co ma być, to będzie! Powodzenia - pisze pod wideo, na którym widzimy ją robiącą miny do piosenki Maty pt. "100 dni do matury".

10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś - słyszymy w tle.

Udało nam się też dotrzeć do zdjęć Węgiel wykonanych 4 maja w jej liceum w Jaśle. Widzimy na nich piosenkarkę przyodzianą w stylizację z filmu z TikToka, na którą składają się: sweter z dekoltem w serek, biała koszula i krótka spódniczka. Maturalny "look" 18-latka uzupełniła czarno-białymi skarpetkami i butami na koturnie w tej samej kolorystyce.

Zobaczcie zdjęcia Roksany z matury. Jak myślicie, jak jej poszło?

