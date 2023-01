Tak Roksana Węgiel świętowała swoją OSIEMNASTKĘ! Błyszczała w krwistoczerwonej, cekinowej sukni z wysokim rozcięciem (ZDJĘCIA)

Roksana Węgiel od kilku tygodni nie schodzi z czołówek portali plotkarskich, a wszystko za sprawą jej nowego związku. Okazało się, że 18-latka spotyka się ze starszym o osiem lat tekściarzem Kevinem Mglejem. Mimo że gwiazdka początkowo ukrywała tożsamość mężczyzny, to fani nie potrzebowali zbyt wiele czasu, by odkryć, kto jest wybrankiem ich idolki. Szybko wyszło również na jaw, że 26-letni Kevin jest już tatą, co również odbiło się szerokim echem w mediach.