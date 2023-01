Roksana Węgiel określa swój stosunek do Kościoła: "Nie chodzę tam dla księży"

Jadzka 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

I bardzo fajnie. Kościół to instytucja. A wiara w Boga to religia i fajnie, ze praktykuje, wierzy. Nie rozumiem wstydu innych którzy nie przyznają się, ze są wierzący. To powinno być powodem do dumy a nie wstydu. Niech każdy sobie żyje swoim życiem i wierzy w co chce. Po co oceniać? Co nam ta ciągła krytyka i branie wszystkich pod lupę daje? Żyjmy i dajmy żyć innym.