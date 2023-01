Roksana Węgiel UCIEKA (?) przed paparazzi po wyjściu ze studia "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Elza 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hej, zostawiam znowu info o 4letniej Idze Czekalskiej chorującej na SMA. Ma do uzbierania jeszcze 6 milionów. Ma 4 lata i tylko 500 gram wagi zapasu, by otrzymać lek ratujący życie. Liczy się każda złotówka, byle tylko rozhuśtać zbiórkę - ludzie mobilizują się dopiero pod koniec, dlatego proszę was - rozkręćmy jej zbiórkę - Teraz, natychmiast. Można wystawiać własne fanty, licytować od innych cenne rzeczy, które może i tak zamierzaliście kupić. Jest też strona dobry klik - jedno kliknięcie w obrazek dziennie to 10 groszy, więc można pomagać nawet i tak, za darmo. Błagam, pomóżmy.