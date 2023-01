Roksana Węgiel w nowym teledysku wystąpiła z CHŁOPAKIEM! (FOTO)

Roksana Węgiel do relacji z o osiem lat starszym mężczyzną, który ma dziecko z aktorką, Malwiną Dubowską , podchodzi wyjątkowo poważnie. Młodziutka piosenkarka zapewnia, że zupełnie nie przeszkadza jej dzieląca ich różnica wieku.

Zakochana gwiazdka coraz śmielej pokazuje partnera publicznie. W serwisie YouTube ukazał się właśnie teledysk do nowego utworu Roxie, w którym u jej boku wystąpił nie kto inny, jak właśnie Kevin. 26-latek stara się nie przyćmiewać partnerki, pojawiając się w klipie symbolicznie i raczej tyłem bądź bokiem, lecz z łatwością można go rozpoznać. W wideo do piosenki "Ciche Szepty" widzimy np., jak zakochani maszerują, trzymając się za ręce. Jest też kilka ujęć, w których Mglej pojawia się solo.