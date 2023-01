Roksana Węgiel PIERWSZY RAZ o związku ze starszym o 8 lat chłopakiem: "Nikogo w życiu nie byłam tak pewna"

gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Mówicie że to normalne w tym wieku- idealizowanie chłopaka, bycie pewnym związku. Ja czegoś takiego nie miałam. Byłam zakochana, zaangażowana ale gdyby ktoś mnie zapytał czy mój chłopak może mnie zostawić albo jakoś rozczarować to powiedziałabym że oczywiście może. I tak w sumie było, niektórzy zostawiali mnie (np. dla innej dziewczyny) a czasami to ja zostawiałam ich. Niemniej z każdym swoim byłym po rozstaniu miałam dobre relacje. Nawet jeżeli w tle była inna laska. Nie oczekiwałam ślubu, dzieci, miłości do starości, więc jednocześnie bardzo szybko potrafiłam pogodzić się z rozstaniem. Dzięki temu uniknęłam naprawdę przykrych sytuacji, których doświadczyła np. moja dobra znajoma która w wieku 16 lat poznała chłopaka (4 lata starszego) i ona naprawdę była PEWNA że on jej się oświadczy po maturze, że będzie jej wierny, że razem zamieszkają. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca a ona strasznie to przeżyła, do tego stopnia za na parę lat całkowicie zablokowała się na nowe znajomości. Była dogłębnie zraniona.