Roksana Węgiel pochwaliła się, że ma NOWEGO CHŁOPAKA. Fani już wiedzą, o kogo może chodzić (ZDJĘCIA)

17-letnia Roksana Węgiel zyskała ogromną popularność po tym, jak udało jej się wygrać Eurowizję Junior. Ogromny sukces sprawił, że zyskała grono oddanych fanów. Nie może też narzekać na brak nowych propozycji zawodowych. Roxie nie tylko odnajduje się na scenie, ale jest również aktywna na Instagramie, na którym to podejmuje się rozmaitych współprac reklamowych. W sieci obserwuje ją ponad 1,3 miliona internautów. To właśnie na Instagramie młoda gwiazda zdradza trochę więcej faktów na temat swojego życia prywatnego, organizując spontaniczne sesje "pytań i odpowiedzi". Niedawno jedna z fanek zapytała ją, czy to prawda, że jej nowy chłopak nie jest tym samym, z którym była widywana w wakacje.

Chcę w końcu sprostować ten temat. Tak, to prawda. Jestem z nim od września i to bardzo szczęśliwa. A jego skóra pachnie lepiej niż ostatnie dni wakacji heh - odparła na Instagramie.

Nie był to jednak koniec rewelacji w mediach społecznościowych Roxie, bo w Nowy Rok Węgiel dodała na swojego TikToka nagranie, na którym to tańczy w towarzystwie Jeremiego Sikorskiego i Kevina Mgleja. To tylko rozbudziło podejrzenia fanów, że Kevin może być nowym chłopakiem Roksany. W komentarzach od razu pojawiły się wiadomości sugerujące, że mężczyzna jest wybrankiem piosenkarki, a internauci przedstawili swoje "dowody".

Nie mogę uwierzyć, że Roxie jest z Kevinem - napisał jeden z użytkowników.

Internauci zauważyli też, że Kevin ma te same buty, które miał tajemniczy chłopak Roksany ze świątecznej fotografii. Przypomnijmy, że 17-latka wrzuciła wówczas czarno-białe zdjęcie, na którym pozowała u boku chłopaka w jasnych, sportowych butach. W listopadzie Roxie również opublikowała wspólne kadry z ukochanym. Wtedy można było ją zobaczyć w objęciach tajemniczego chłopaka z zegarkiem.

Roksana i Kevin w Nowy Rok pochwalili się również zdjęciami, na których to pozują na tle malowniczego zachodu słońca. Fotki sugerują więc, że i pierwszy dzień 2023 roku spędzili razem. Roxie i Kevin wielokrotnie komentowali też swoje zdjęcia na Instagramie. Pod fotką, na której to Mglej pozował w polu i pisał, że "rolnik już nie szuka żony", Roksana skomentowała kadr słowami "fajne polo". Innym razem piosenkarka pod jednym ze zdjęć Kevina napisała "hot ludzie", na co Mglej odpisał: "chyba ty". Węgiel zareagowała również na noworoczne zdjęcie Kevina, zachwycając się widokami: "piękna fotografia".

Dobry fotograf się trafił - odpisał jej mężczyzna.

Okazuje się, że Kevin Mglej również prężnie działa w przemyśle muzycznym. Niesiony falą popularności mężczyzna opublikował na swoim Instagramie kilka "faktów o nim". Z udostępnionej relacji wynika, że urodził się w grudniu 1996 roku, nie ma żony, bo "żadna sobie nie zasłużyła", ale ma syna. 26-latek sprostował również, że nie jest producentem muzycznym, a songwriterem, a także, że jest właścicielem "czterech, nie trzech firm".

Z bliżej niezrozumiałego powodu jestem dzisiaj tagowany w jakimś milionie rzeczy, co osobiście bardzo mnie bawi i skłania do zrobienia zabawy - kilka faktów o Kevinie - pisał na Instagramie.

Kevin Mglej jakiś czas temu był związany z aktorką Malwiną Dubowską, którą można było oglądać między innymi w "Koronie królów", gdzie wcieliła się w rolę Nieradki. To właśnie ona jest mamą synka Kevina, a w 2020 roku była jeszcze narzeczoną Mgleja.

