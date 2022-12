Roksana Węgiel chwali się NOWĄ FRYZURĄ, pozując w lateksowej sukience, a fani nie kryją zachwytu: "Cudna diablica" (FOTO)

Ja i ty 1 godz. temu zgłoś do moderacji 136 5 Odpowiedz

Szczerze to strój godny Pani lekkich obyczajów. I to takiej grubo po trzydziestce🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️Raczej z muzykà to już mało ma to wspólnego, No niestety …😏