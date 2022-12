Roksana Węgiel przekazała niepokojące wieści: "Organizm odmówił posłuszeństwa"

Choć Roksana Węgiel nie przekroczyła jeszcze progu pełnoletności, od dobrych kilku lat jest jedną z bardziej zapracowanych polskich wokalistek. Od wygranej w Eurowizji Junior stale koncertuje, jednocześnie starając się ukończyć liceum. 17-latka w maju 2023 roku podchodzi do matury.

Końcówka roku to również i w jej przypadku wyjątkowo intensywny czas. Ambitna Roxie przygotowuje się do występów świątecznych oraz kończy trasę koncertową. Jak się okazuje, grafik idolki nastolatków jest tak napięty, że odbiło się to na jej zdrowiu. W piątek za pośrednictwem instastories piosenkarka poinformowała, że w wyniku choroby zmuszona jest odwołać jeden z koncertów.