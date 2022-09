Tegoroczna maturzystka Roksana Węgiel zamartwia się nowym rokiem szkolnym: "Sama myśl mnie ZAŁAMUJE"

Leon 23 min. temu zgłoś do moderacji 110 1 Odpowiedz

Jakby uczyła się regularnie w poprzednich klasach, to nie byłoby aż tak ciężko jak ona to przedstawia. Owszem do matury trzeba się przyłożyć ale jak ma się zaległości z poprzednich lat, bo się nie uczyło, to w jeden rok tego nie nadrobi.