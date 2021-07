Roksana Węgiel została współprowadzącą "You Can Dance". "Będę wsparciem dla uczestników"

Rodzic 51 min. temu zgłoś do moderacji 21 3 Odpowiedz

Śmiech na sali, mój syn chodził na zajęcia taneczne do Egurroli i pewnego razu dostaliśmy propozycje kilku miesięcy nauki tańca za darmo, w zamian za wzięcie udziału w castingu do tego programu. Podziękowałem za współpracę i szukam innego miejsca do nauki dla mojego syna. Syn co prawda bardzo chciał, ale nie dałem się przekupić.