Roksana Węgiel wspomina KRYZYSOWY moment kariery: "NIE JESTEM ROBOTEM"

Show biznes to nie miejsce dla dzieci czy nastolatków. To jest wiek, kiedy człowiek dopiero tworzy swoją tożsamość i pewność siebie. W świecie, gdzie tyle nienawiści może to zaburzyć poczucie wartości na lata. To jest nastolatka. Ludzie piszą, co im tylko do głowy wpadnie nie zastanawiając się nad tym, co poczuje druga strona. Taka Rozenek może to po niej spłynie. Natomiast na takiej nastolatce się to odciśnie mocno. Nie wiem, czy takie wyciskanie cytryny z kariery 16 latki stawia jej otoczenie w dobrym świetle. Mocno to dla mnie wątpliwe, choć pewnie rodzice od niej też mieli wiele wątpliwości.