Roksana Węgiel świętuje 16. urodziny, siedząc wśród STERTY PREZENTÓW od fanów: "Kocham Was!"

Roksana Węgiel robi zawrotną karierę, odkąd dwa lata temu wygrała program The Voice Kids i Eurowizję Junior. Wbrew początkowym obawom, wczesne wejście do show biznesu nie przewróciło jej w głowie. Nadal jest skromną dziewczyną, która skupia się na pracy i nauce.

Happy birthday to me! Moje 16 urodziny! Po raz kolejny uświadamiacie mi, że mam najlepszych fanów na świecie! Zorganizowaliście dla mnie wielką niespodziankę! Dostałam masę cudownych prezentów (...). Dziękuję też moim przyjaciołom, za pamięć i świetnie spędzone chwile, love u all. Sprawiliście mi ogromną radość - pisze wzruszona wokalistka.