Skromna Roksana Węgiel snuje plany o produkcji filmu O SOBIE: "Chcę przekazać, że mój zawód TO CIĘŻKA PRACA"

Gaga 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dziecko a co ty osiągnęłas żeby aż film o tobie nakręcać??? Masz przeciętny głos, piosenki nie na twój wiek. Masz dziewczynko mniemanie o sobie. Zajmij się swoim wykształceniem i zdobadz jakiś zawód, bo to co teraz robisz nie jest zawodem.