"Dance Dance Dance". Agustin Egurrola znów nisko ocenia Roksanę Węgiel: "NIE DŹWIGNĘŁA"

W tym tygodniu w programie Dance Dance Dance wystąpiły trzy duety. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się Ola Nowak i Damian Kordas, którzy wykonali choreografię z teledysku do piosenki Papaoutai z repertuaru Stromae. Ich występ zdobył uznanie jurorów.

Damian był lepszy, a u ciebie Olu na początku coś z synchronem się nie udał, ale uważam, że to najlepszy wasz duet jak do tej pory - chwalił Agustin Egurrola.

Tu nie było plastiku, to nie był Instagram - dodała Ida Nowakowska.

Łącznie ich taniec zdobył 27,5 punktu.

Kolejni zaprezentowali się Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak z choreografią do piosenki Push back, którą wykonują Ne-Yo, Bebe Rexha i Stefflon Don.

Staszek, rozwijasz się tanecznie, to już nie jest takie "kartonowe", fajnie się gibasz. Ania, wyglądasz jak J.Lo w tej kiecce. Bardzo dobry występ! - zachwycała się Joanna Jędrzejczyk.

To była nowa odsłona Staszka. Jesteś taki cool... widać, że potrafisz teraz zmieścić we frazie więcej kroków niż przedtem. Bardzo fajnie to wyglądało - wtórowała Nowakowska.

O takie występy walczyliśmy! - stwierdził Agustin. Staszek, jak zaczynałeś ten program, to byłeś takim wysuszonym podkładem kolejowym. Zrobiłeś gigantyczne postępy. Do tego Ania, która chyba czuje nadchodzący finał.

Łącznie duet zdobył 25 punktów.

Jako ostatnie w tej części wystąpiły Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak do muzyki z filmu Step Up 4 Revolution. Podczas ich próby zdarzył się wypadek.

Ostatecznie jednak dziewczyny wyszły na scenę. Ich występ zdobył jednak niższe noty niż pozostałych.

To jest choreografia typu "nie ma przebacz". Tancerze wokół was byli niezwykle silni, trudno tańczyć to samo co reszta z tą samą energią - stwierdziła Ida.

To było największe dotychczas wyzwanie w tym programie, fizycznie nas to wykończyło - przyznała Roksana.

To było energetycznie bardzo trudne do wytrzymania i udało się to częściowo. Roxie, fizycznie jeszcze trochę, żeby stanąć z zawodowcami. Oliwka trochę lepiej. Widziałem, że serduszko chciało, ale kończyny jeszcze trochę potrzebują. Podoba mi się, że już się nie boicie żadnych wyzwań i sobie pomagacie. W tym programie ciężko już będzie was zdenerwować albo załamać i to mnie troszkę martwi - żartował Egurrola.

Dziewczyny łącznie zdobyły 24,5 punktu.

Zobacz także: Roxy Węgiel zalana łzami podczas treningu! "Agustin mnie przejrzał"

W drugiej części programu każdy z uczestników musiał wystąpić solo. Pierwszy zaprezentował się Damian Kordas, który zatańczył do kompilacji przebojów Jamesa Browna.

Wreszcie zobaczyliśmy Damiana, który tańczy sam dla siebie, żeby po prostu wygrać tą choreografią - oceniła Nowakowska.

Byłeś sam i naprawdę udźwignąłeś presję. Dla mnie dzisiaj byłeś liderem - dodała Joanna i przyznała Kordasowi maksymalną ilość punktów.

Jestem w szoku, że tak dobrze to zatańczyłeś. Wziąłeś los w swoje ręce, wydaje mi się, że nasze oceny nie są już dla ciebie najważniejsze, toczysz bój sam ze sobą - orzekł Egurrola.

Damian zdobył 27 punktów.

Następnie na scenie pojawiła się Anna Matysiak z choreografią do piosenki Beyonce, Partition. Egurrola zarzucił jej, że jest "zbyt grzeczna".

Taniec to krzyk emocji i ja bym chciał, żebyś krzyczała. Przestań już tak rozkminiać, puść siebie i zobaczysz, co będzie się działo - poradził juror.

Podobnego zdania była Ida.

Dla mnie to było takie prawidłowe, a Beyonce jest "nieprawidłowa", jest kotem! Ja chcę, żebyś połamała wszystkie fiszbiny w gorsecie - mówiła.

Ostatecznie Matysiak zdobyła 26 punktów.

Kolejna była Oliwia Górniak, która zatańczyła do piosenki Ariany Grande, Problem.

Już jest coraz mniej błędów, zrobiłaś bardzo duży krok w kierunku bycia tancerką. Wytrzymałaś energetycznie, byłaś bardzo dokładna - chwalił Agustin, dodając jednak, aby przyjaciółka Roksany Węgiel "pracowała nad nogami".

Oliwia zdobyła łącznie 26 punktów.

Następnie przyszła kolej na taniec Oli Nowak do hitu Britney Spears, Womanizer. Występ zachwycił jurorów. Egurrola bił brawo na stojąco.

Wow, nie mam się do czego przyczepić, jestem w szoku - mówił.

Seksapil, seksapil i jeszcze raz seksapil! Takie choreografie są dla ciebie, naprawdę czad - dodała Jędrzejczyk.

Wszyscy jurorzy dali Oli maksymalną ilość punktów i w ten sposób zdobyła okrągłe 30.

Następnie sceną zawładnął Staszek, który wykonał układ do utworu Like I love you Justina Timberlake'a.

Byłem na próbie i miałem przed oczami czarny scenariusz, ale wytańczyłeś wszystko. Byłeś leciutki, świadomy widzę twój ogromny rozwój, pokorę i efekty tej pracy - pochwalił Agustin.

Co tam Justin Timberlake, jak my mamy Staszka Bułeckę! Widzimy twoją przemianę, to jest wzruszające i inspirujące - dodała Nowakowska.

Stanisław łącznie dostał 24 punkty.

Jako ostatnia zatańczyła Roksana Węgiel do piosenki Focus Ariany Grande.

Jurorki oceniły ją dobrze. Ida stwierdziła nawet, że Roksana jest naszym "dobrem narodowym", a Joanna dała młodej wokalistce aż dziesięć punktów. Agustin był zdziwiony opiniami koleżanek.

To moja ulubiona choreografia dzisiaj, jest fajna scenografia, świetnie skomponowani tancerze i oni potrzebują na środku dziewczyny, która to udźwignie. Mam troszkę mieszane uczucia, bo z jednej strony widzę postęp, ale nogi po prostu są za słabe, dygoczesz, widać niepewność... - mówił.

Przytłoczyło ją to, nie dźwignęła. To było za małe, za nieśmiałe - dodał po wszystkim za kulisami.

Łącznie Roxie zdobyła 25 punktów.

W tym odcinku nikt nie odpadł, a zebrane punkty będą liczyć się w kolejnym. Wtedy też zobaczymy szeroko komentowany w minionym tygodniu występ Roksany, podczas którego TVP planuje ocenzurować jej tęczowy makijaż.

