WYPADEK na planie "Dance Dance Dance"! "To było szokujące i paraliżujące dla wszystkich" (WIDEO)

Trzecia edycja Dance Dance Dance wywołuje zaskakująco dużo emocji. Co ciekawe większość dram kręci się wokół Roksany Węgiel. W ostatnich tygodniach w mediach huczało na temat surowych ocen , którymi Agustin Egurrola "obdarowywał" 16-latkę, zaś w czwartek ujawniliśmy, że zaplanowany na 8 maja występ młodej piosenkarki zostanie ocenzurowany z powodu tęczowego makijażu.

To jednak nie koniec. Jak się okazuje, najbliższy odcinek Dance Dance Dance również nie będzie należał do najnudniejszych i też poniekąd związane jest to z Roxie.