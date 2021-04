"Dance Dance Dance". Roxy Węgiel ZALEWA SIĘ ŁZAMI podczas treningu! "Agustin mnie przejrzał"

dfbh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 137 14 Odpowiedz

co za farmazony on gada? jaka szkoła życia? on w ogóle ma pojęcie co to jest szkoła życia? jak nie to na początek proponuję porobić jako wolontariusz w hospicjum czy przy covidowych pacjentach, poza tym co to za wbijanie w nierealne spełnianie czyichś życzeń? potrzebujemy żebyś była pewna siebie i silna, a może ta dziewczyna w tym momencie nie chce być silna, ma chwilę słabości i ma do tego prawo, kolejny celebryta oderwany od rzeczywistości, twierdzący, że program rozrywkowy dla gawiedzi to szkoła życia wymuszający spełnianie swoich zachcianek na młodej dziewczynie, jak ktoś powinien z tego programu odpaść to jest tylko i wyłącznie on, bo jeśli to miały być słowa otuchy to raczej kiepsko mu poszło