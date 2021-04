TYLKO NA PUDELKU: TVP OCENZURUJE "tęczowy" makijaż Roksany Węgiel w "Dance Dance Dance"!

Okazuje się, że to nie koniec zamieszania wokół tanecznego show Telewizji Polskiej. Jak udało się nam ustalić, przy nagrywaniu siódmego odcinka Dance Dance Dance, którego emisja planowana jest na sobotę 8 maja, doszło do ingerencji w przygotowany już materiał.

Również i tym razem chodzi o Roksanę. W odcinku widzowie będą mogli zobaczyć ją tańczącą do hitowego utworu Sii. The Greatest to piosenka dedykowana ofiarom zamachu w gejowskim klubie w Orlando, dlatego też - podobnie jak występująca w teledysku Maddie Ziegler - Węgiel miała na twarzy kolorowe paski, nawiązujące do symbolu społeczności LGBT, tęczy.