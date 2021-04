TYLKO NA PUDELKU: Produkcja "Dance Dance Dance" nie jest zadowolona z Joanny Jędrzejczyk: "NIE ODNALAZŁA SIĘ jako jurorka"

Wkrótce okazało się, że Jędrzejczyk faktycznie średnio radzi sobie na planie "Dance Dance Dance". Kilka tygodni temu pisaliśmy, że produkcja musi wycinać sporo wypowiedzi bokserki, bo nie nadają się one do emisji.

Mimo upływu czasu Jędrzejczyk nie nabrała wprawy i wciąż jest najsłabszym ogniwem w jury. Jak donosi "Pudelkowi" osoba z produkcji show, Jędrzejczyk do tej pory nie odnalazła się w nowej roli.

Według informatora mistrzyni sztuk walki wciąż wygląda na rozkojarzoną i nie potrafi ogarnąć tego, co się dzieje na scenie.

Jest zdezorientowana na nagraniach, rozgląda się na wszystkie strony, nie wie, ile punktów przyznać, ewidentnie nie odnalazła się jako jurorka w tanecznym show. Trzeba montować nagrania, tak aby uzyskać odpowiedni efekt końcowy odcinka, co jest bardzo czasochłonne dla ekipy, jednak póki co udaje się to z dość dobrym skutkiem...