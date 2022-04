Roksana Węgiel NIE WYBIERA się na studia po maturze: "Szkoła mi trochę PRZESZKADZA"

Belfer 21 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Uczę w LO we Wrocławiu, dość prestiżowym. Może jako nauczyciel nie powinienem tego artykułować, ale dziewczyny w klasach, które uczę dzielą się na dwie grupy: jedne zakuwają do matury i na noty na świadectwie, bo to przepustka na prestiżowe studia, po których niektórzy będą zarabiać więcej niż Roksana Węgiel na swoim śpiewaniu i reklamach. A druga grupa dziewcząt chce być influencerkami, modelkami, aktorkami, i choć nie powinno się oceniać wyglądu, to większość z nich nie ma warunków na tego typu profesję, choć są ładne, to za niskie, to akurat nie ich wina, ale PRL-u, w którym żyli ich dziadkowie i pradziadkowie (jeszcze przed wojną niektórzy). Jest faktem, że dieta z tamtych czasów bardzo zła gatunkowo i uboga w substancje typu witaminy, mikroelementy, potrzebne pierwiastki, zawartość tłuszczu i białka, na którą siłą rzeczy byli skazani ludzie w PRL-u odbiła się na obecnej młodzieży( to jest kwestia złożona, by ją w tym miejscu rozwijać), ale są bezsprzeczne badania zestawiające wzrost Amerykanek, Kanadyjek, Europejek zachodnich z dziewczętami z Europy Wschodniej: te z Zachodu są zdecydowanie wyższe – chodzi oczywiście o średnią, w każdym bądź razie na Zachodzie łatwiej zostać modelką, choćby już niekoniecznie na wybieg Victoria 's Secret, ale do reklamy internetowej, tv, czy pism modowych. Mam luźny kontakt z młodzieżą teraz przed matura i dziewczęta z grupy "artystek" mają plan awaryjny na wypadek, gdyby nie wyszło w "showbusinessie", niektóre mówią , że można nieźle zarobić na kamerkach na OnlyFans pokazując genitalia jakimś mężczyzną na końcu świata, zarobić dużo więcej niż matka , która po 12-godzinnej zmianie ryje nosem po podłodze ze zmęczenia za niecałe 3 tysiące na rękę. W sumie nie mam zdania. Nieliczni wygrali na loterii genetycznej jak Roksana Węgiel, jej studia rzeczywiście nie są potrzebne, zwłaszcza, że już teraz nauka przeszkadza jej w karierze, a co dopiero studia. Może pamięta ze szkoły, że fortuna kołem się toczy, jedno nieprzemyślane chlapnięcie czegoś na Twiterze czy innym Instagramie może nagle zakończyć karierę Roxie, zwłaszcza, że jest kojarzona z Telewizją Publiczną, jest w teamie Jacka Kurskiego, a za rok wybory, wiec może wtedy będzie musiała pójść na studia, zwłaszcza, że poziom jej produkcji "artystycznej", choć nie jest jej, spada i już ociera się o kicz, na Instagramie się opatrzy, zwłaszcza, że konkurencja duża i ciągle pojawiają się nowe gwiazdki. Ale na naukę nigdy nie jest za późno.