Roksana Węgiel MA CHŁOPAKA! "Jest coś na rzeczy"

jacek.redakto... 49 min. temu

do Ani i do Alicja Chyba w waszych chorych głowach cokolwiek zaprzepaściła! Jej barwa głosu jest wyjątkowa i rewelacyjna. Utwory które wydała w ubiegłym roku są ambitne i na bardzo wysokim poziomie. Na tle otaczającego nas muzycznego chłamu piosenki Roksany to światło w tunelu. To jest i będzie najwyższa liga. Posłuchajcie na you tube piosenek KANARYJSKI, NOWA JA, KORONA, PRZYJDŹ PO MNIE czy starej kolędy PAŚLI PASTERZE WOŁY to może wam się uszy i oczy otworzą.