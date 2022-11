Roksana Węgiel ujawnia kulisy pracy w TVP po stracie posady w "You Can Dance. Nowa generacja": "Cenię sobie BYCIE SOBĄ"

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Gwiazda rozpoczęła karierę w programie "The Voice Kids", który oczywiście wygrała. Po zwycięstwo sięgnęła również na Eurowizji Junior. Nie dziwił więc fakt, że TVP postanowiła angażować Roksanę do licznych projektów i promować ją jako swoje odkrycie.

Pod koniec 2021 roku w ramówce Telewizji Polskiej pojawił się show "You Can Dance - Nowa Generacja". Program jest skierowany do dzieci, które mają wyjątkowy talent taneczny. Roksana Węgiel, jako flagowa gwiazda TVP, była kandydatką na prowadzącą.

17-latka poprowadziła pierwszą edycję programu. Gdy stacja ogłosiła kontynuację formatu, okazało się, że Węgiel nie została do niej zaangażowana. Fani zauważyli, że gwiazda nieco ograniczyła swoje wizyty w TVP, a za kulisami plotkowano nawet o konflikcie między piosenkarką a nadawcą publicznym. W wywiadzie dla Pomponika Roksana zdradziła, dlaczego nie pojawi się już w "You Can Dance".

Wiesz co, ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej, serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo nie czułam tego - wyznała piosenkarka.

Młoda wokalistka nie zdradziła, czy ostatecznie propozycja w ogóle padła. Zaznaczyła jednak, że jest fanką programu, ale rola prowadzącej zdecydowanie nie przypadła jej do gustu. Wspomniała również o pracoholizmie, w który wpadła jako nastolatka. Zakończenie współpracy przy talent show choć trochę rozluźniło jej napięty grafik.

Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz... Jednak wyuczone teksty, to wszystko... nie jest dla mnie. Ja lubię dużą spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą - wyznała Węgiel.

