Roksana Węgiel odpowiada na złote rady, żeby mniej koncertowała, a więcej UCZYŁA SIĘ do matury

Roksana Węgiel należy do grona gwiazd, które bardzo wcześnie rozpoczęły karierę w show biznesie. Mając 12 lat, już walczyła o zwycięstwo w programie "The Voice Kids", a następnie stanęła na podium dziecięcego konkursu Eurowizji, co zapewniło jej karierę z prawdziwego zdarzenia. Wszystko ma jednak swoją cenę, a internauci wyraźnie się martwią, że Roxie zaniedbuje naukę.