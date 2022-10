Skąpana w tureckim słońcu Roksana Węgiel pozuje W BIKINI (FOTO)

Roksana Węgiel jest jedną z tych celebrytek, które przygodę z show biznesem rozpoczęły wyjątkowo wcześnie. Drzwiami do kariery okazał się w przypadku jaślanki udział w "The Voice Kids", a następnie wygrana dziecięcej Eurowizji. Od tamtej pory młoda wokalistka idzie jak burza. Regularnie koncertuje, korzysta z zaproszeń na branżowe imprezy i oczywiście prowadzi profil na Instagramie. To właśnie tam regularnie wrzuca swoje aktualne zdjęcia, a internauci mogą obserwować, jak z roku na rok z dziewczynki przeistacza się w kobietę.