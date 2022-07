Roxie Węgiel wczasuje się nad morzem z rodzinką i.. CHŁOPAKIEM? 17-latka dodała wymowne zdjęcie... (FOTO)

Roksana jest istnym tytanem pracy, o czym świadczy fakt, że jej terminarz po same brzegi wypełniony jest koncertami, publicznymi wystąpieniami i branżowymi imprezami. Szczęśliwie mieszkance Jasła udało się ostatnio wyrwać na kilka dni i wyruszyć z rodziną nad Bałtyk. W piątek na śledzonym przez 1,3 miliona osób profilu celebrytki pojawiło się kilka zdjęć z wypoczynku na plaży. Na jednej z zamieszczonych na InstaStories fotek Roxie pokazała swojego młodszego o 6 lat brata, Maksa, zakopanego do pasa w piachu. Wygląda jednak na to, że oprócz członków rodziny Roksanie towarzyszy także jej chłopak: 17-latka udostępniła zdjęcie, na którym widać, jak spaceruje z kimś za rękę brzegiem morza. Emotikon serduszka wskazuje na to, że kompanem Węgiel najprawdopodobniej jest jej tajemniczy ukochany, z którym dziewczyna spotyka się od kilku miesięcy.