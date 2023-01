Chłopak (?) Roksany Węgiel WYMOWNIE reaguje na komentarze internautów na temat jego związku z 17-latką (FOTO)

STANDARD 26 min. temu zgłoś do moderacji 101 16 Odpowiedz

To że nastolatka woli chłopaka doświadczonego i o KILKA lat starszego jest praktycznie standardem na świecie (odwrotnie niż mężczyźni, którzy zazwyczaj wolą młodszą dziewczynę). Roksana się pod tym względem nie wyróżnia. 14 latki chodziły z 16 latkami, a 16 latki z 18-19 latkami. Często różnice wieku były znacznie większe. Po prostu śmieszne jest to (zakładając że to on), że niby go ukrywała, a zarazem pozwalała mediom i fanom domyśleć się kto to jest. Mogła od początku oficjalnie powiedzieć o kogo chodzi.