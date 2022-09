Roksana Węgiel zdradza, czy zabierze nowego chłopaka na ściankę (WIDEO)

W życiu Roksany Węgiel nadszedł trudny rok, który będzie dla niej startem w dorosłość. 17-latka przygotowuje się do matury, ale sprawy nie ułatwia fakt, że wciąż koncertuje, więc siłą rzeczy nie ma tyle czasu na szkołę co jej rówieśnicy.

To jest moja prywatna sprawa - odpowiedziała nam zdecydowanie na pytanie o to, w kim się zakochała. Węgiel zapewniła też, że na razie nie myśli o tym, by zabierać nowego chłopaka na ściankę: Raczej nie zrobię tego, on nie jest osobą publiczną i chcemy, żeby tak pozostało.