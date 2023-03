Irena Kamińska-Radomska SUROWO ocenia pożegnanie Andrzeja Dudy z księciem Williamem: "SŁUŻALCZE ZACHOWANIE" (FOTO)

Obiektywna przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A dlaczego pudel nigdy nie napisał jak to Komorowski na uroczystej kolacji zawinął kieliszek królowej Szwecji Sylwii. To można zobaczyć w internecie. I to dopiero jest brak obycia. Nie mówiąc już o rozmowie na temat żony z Obama oraz o skakaniu po krzeslach w parlamencie w Japonii.