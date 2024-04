15-letnie dziecko Jennifer Garner i Bena Afflecka, wcześniej Seraphina, przedstawia się nowym imieniem. "Jestem Fin"

Ola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To zadziwiające, że większość dzieci, które mają problemy z tożsamością płciową, to dzieci sławnych i bogatych rodziców. I to nie na zasadzie dziecko urodziło sie z narządami płciowymi kobiety i męzczyzny. Mam wrażenie że to całe mamo tato jestem chłopcem (lub dziewczynka w przypadku chlopcow) to wołanie o uwagę, bo rodzice skupieni na karierze, a nie na dzieciach.