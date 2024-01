Szok! Jennifer Lopez i Jennifer Garner SPOTKAŁY SIĘ na szkolnym wydarzeniu. Myślicie, że pałają do siebie sympatią? (ZDJĘCIA)

Kamila 26 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Znowu szukacie sensacji tam gdzie jej nie ma? A jak miałam zeskanować kod paskowy skoro metka była w połowie urwana? Komu się urwała i nie chciało mu się już przyklejać nowej? Może się tym leniem zajmijcie bo najpewniej pracuje on w waszym sklepie. A ja mam wiedzieć że ona jest urwana? . Przecież była urwana równo pod kątem prostym a nierówne brzegi to wiele metek ma. Jak musicie się imać takich pierdół żeby mnie na czymś przyłapać to zajmijcie się lepiej prawidłowym przyklejaniem metek. Sami zawinili i jeszcze żal do klienta nie wiedzieć o co.