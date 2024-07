Gwiazdy brylują na preludium Igrzysk Olimpijskich: Zendaya, Charlize Theron i Serena Williams (ZDJĘCIA)

Ola 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja tylko wpadłam zapytać czy sprzedaliście już swoje dane rejestrując się do strefy VIP Pudla :) KAŻDY przypadek gdy każą się wam LOGOWAĆ oznacza, że za dostęp do treści płacicie jakimiś danymi osobowymi na których ktoś zarabia. Wydaje się Wam, że to jest "tylko" adres mailowy i hasło ale prawda jest taka, że te dane są po prostu sprzedawane i wykorzystywane marketingowo przez inne firmy. Lub do przeprowadzenia ataków na konta (poczta, FB, Insta) bo prawda niestety taka, że wiekszość osób, dla wygody, logując się uzywa tego samego hasła do tego samego adresu @ w wielu portalach. Prawdopodobnie mail + hasło użyte na Pudlu sa takie same lub bardzo podobne co uzywane prywatnie w poczcie @. I co macie wzamian? Artykuł o dawno juz nieistniejącym małżeństwie Cichopków i o premierze tatuażu z Indianinem Lorda Radzia. Odkopywane są stare artykuły sprzed 15 lat i "sprzedawane" Wam jako treści VIP (hę???) wzamian za Wasze dane. Dla mnie to niezbyt korzystny biznes ;) Nigdy nie logujcie się gdzieś, gdzie tak naprawdę nie musicie, nie podawajcie maili, nie ustawiajcie haseł, nie narażajcie na wykorzystanie swoich danych tam gdzie nie wiecie jak mogą byc wykorzystane.