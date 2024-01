Jennifer Lopez i Ben Affleck o krok od ROZWODU?! Piosenkarka WALCZY o swoje małżeństwo: "Czwarty rozwód byłby dla niej upokarzający"

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przecież sam się zgodził na pracę przy tej jej płycie, więc co to za bzdury, że mu przeszkadza, że na płycie śpiewa o ich prywatności 🤦 Co do wspólnego - czyli znów z własnej woli go z nią robi - filmu - podejrzewam, że problemem jest zderzenie się dwóch wizji. Ona jest perfekcjonistką i nie znosi sprzeciwu, zrobi wszystko, żeby było, tak jak ona chce, nawet wbrew ustaleniom z organizatorami (występ na Super Bowl I słynne klatki dla dzieci będące metaforą obozów - klatek tworzonych dla dzieci nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem). On z kolei jest reżyserem, który chyba nigdy do tej pory nie kręcił filmu z kimś w parze. Są mocnymi osobowościami, ludzie jak pracują i są razem, to miewają się dość, ale bez przesady... Media tak wieszczą ich rozwód, jak Meghan i Harry'ego (nie lubię ich). A skąd tyle wiem o JLo? Polecam dokument o niej/ z nią na Netfliksie - po obejrzeniu go zaczęłam ją podziwiać, jest silna i wbrew pozorom ma przesłanie w tych popowych piosenkach, choreografia też ma przekaz