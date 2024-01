Khloé Kardashian zapozowała TOPLESS i pochwaliła się odmienioną sylwetką. Internauci: "Jak to jest być NAJSEKSOWNIEJSZĄ kobietą świata?" (FOTO)

Khloé Kardashian od dłuższego czasu jest w trakcie intensywnej pracy nad swoją sylwetką. Jej zmagania na siłowni czy borykanie się z restrykcyjnymi dietami widzowie mogli obserwować w ostatnim sezonie rodzinnego reality show "The Kardashians" .

Nie jest tajemnicą, że Khloé, podobnie jak jej siostry, częściowy efekt spektakularnej metamorfozy zawdzięcza m.in. dobrodziejstwom medycyny estetycznej . Niektórzy fani twierdzą, że celebrytka dosłownie zmieniła się nie do poznania. Niemniej jednak, jej ostatnia praca nad sylwetką polegała wyłącznie na ciężkiej pracy i wyrzeczeniach .

Khloé Kardashian pochwaliła się zdjęciami z odważnej sesji, podczas której zaprezentowała odmienioną sylwetkę

W piątek siostra Kim pochwaliła się w mediach społecznościowych efektami sesji zdjęciowej dla prestiżowego magazynu, w którym okładką może się poszczycić m.in. jej przyrodnia siostra Kylie Jenner. Współpraca z popularnym tytułem stała się dla Khloé idealną okazją do zaprezentowania odmienionej sylwetki.

Choć celebrytka wielokrotnie była posądzana przez fanów o "manipulowanie" przy swoich zdjęciach, tym razem fotograf zapewne zadbał o to, aby Khloé wypadła niezwykle naturalnie i pięknie. Świadczyć mogą o tym chociażby komentarze zachwyconych internautów .

Od jutra wracam na siłownię; Jak to jest być najseksowniejszą kobietą świata?; Boska; Zdecydowanie najseksowniejsza z kardashianek; Oszałamiająca; Ikona; To ciało! Widzę twoje mięśnie brzucha; Wow! To ciało; Wyglądasz niesamowicie - czytamy w komentarzach.