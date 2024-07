Bianca Censori w prześwitującym topie i zakapturzony Kanye West NIE POTRAFIĄ otworzyć drzwi do Tesli za 5 milionów złotych (ZDJĘCIA)

47-letni Kanye West i jego młodsza o 18 lat żona wybrali się ostatnio do kina w Los Angeles. Para postanowiła obejrzeć "Zabierz mnie na księżyc", gdzie jedną z głównych ról gra Scarlett Johansson. Wygląda na to, że film nie przypadł jednak Biance i raperowi do gustu, bo, jak donosi zagraniczna prasa, opuścili seans już po 45 minutach.

Bianca Censori i Kanye po wyjściu z kina napotkali jednak na przeszkodę, którą okazała się ich własna, luksusowa Tesla. Jak donosi The US Sun, raper chciał zachować się jak dżentelmen i postanowił otworzyć drzwi żonie. Niestety, nie potrafił dostać się do środka. Poprosił nawet o wsparcie ochroniarza, ale i jemu nie udało się otworzyć drzwi do wartego ponad 5 milionów złotych samochodu... Zrezygnowana 27-latka i Kanye West musieli zmienić plany i wrócili do budynku z nietęgimi minami.