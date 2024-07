Bianca Censori w MAJTKACH i zakryty Kanye West pędzą na lunch w Hollywood. Wyglądają "cool"? (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o wzbudzanie kontrowersji, Kanye West i Bianca Censori pozostawili wszystkich naczelnych skandalistów branży rozrywkowej daleko za sobą. Małżonkowie wkładają mnóstwo wysiłku w to, by wywoływać skrajne odczucia reszty świata. Pomagają im w tym zarówno szokujące wypowiedzi, jak i ekscentryczne kreacje: im bardziej osobliwe i odkrywające ciało, tym lepiej (przynajmniej w przypadku Bianki - Kanye zawsze jest zakryty od stóp do głów).