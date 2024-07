Lady Gaga robi show z prawdziwego zdarzenia podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich (WIDEO)

Organizatorzy wydarzenia, które tym razem odbędzie się w Paryżu, dołożyli wszelkich starań, by szczegóły uroczystości do samego końca owiane były tajemnicą. Tym sposobem dopiero dwa dni przed inauguracją do mediów przeciekła informacja, że obok Celine Dion na scenie stanie inna bijąca rekordy popularności legenda muzyki - Lady Gaga.