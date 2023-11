Rozbawiony Ben Affleck i Jennifer Garner kolejny raz zauważeni podczas wspólnego spotkania (ZDJĘCIA)

Ben Affleck wyjątkowo upodobał sobie pewne żeńskie imię. Aktor od blisko 20 lat pozostaje wierny paniom noszącym imię Jennifer . Nawet gdyby wytatuował je na ciele, nie musiałby tłumaczyć się ani swojej obecnej, ani byłej partnerce, do której z nich adresował swą dziarę. Poprzestał jednak na symbolicznych pierwszych literach imion, połączonych strzałami Amora. Brzmi znajomo?

Ben Affleck znów widziany z Jennifer Garner

Wygląda na to, że w ich przypadku czas wyleczył rany. Affleck i Garner coraz częściej widywani są w swoim towarzystwie. Dbają o to, by trójka ich dzieci miała świadomość, że w każdej sytuacji mogą liczyć na obojga rodziców. Tym razem spotkali się na meczu koszykówki z udziałem ich 11-letniego syna Samuela.