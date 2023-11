Marcin Hakiel sprawił sobie miłosny tatuaż z nową partnerką! Kilka godzin później tancerz pochwalił się KOLEJNĄ DZIARĄ

Marcin Hakiel i jego ukochana udowodnili swą miłość... tatuażami

Strzała Amora ugodziła ich tak mocno, że postanowili utrwalić swój namiętny związek. Spokojnie, Marcin i Dominika nie zdecydowali się jeszcze na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na dobry początek musiał im wystarczyć salon tatuażu, do którego wczoraj wspólnie zawitali celem wykonania graficznych dowodów miłości. Kobieta pochwaliła się efektem pracy tatuażysty, publikując na swoim Instagramie zdjęcia ich splecionych dłoni, na których od wczoraj widnieją inicjały D i M pochodzące od pierwszych liter ich imion .

Pod kadrem zatytułowanym "Krwawe walentynki" pojawiło się mnóstwo prześmiewczych i krytycznych komentarzy odnoszących się przede wszystkim do krótkiego czasu trwania ich związku .

Jak w liceum. "Na złość mamie odmrożę sobie uszy"; Hmmm, bo ja wiem... No ale w sumie to zostało przecież jeszcze 9 palców; Odważnie, ale pan Marcin spotyka same Dominiki, więc gdyby była następna D pasuje; Jak na staż związku… odważnie - szydzili internauci.